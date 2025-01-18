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學測50名考生未帶有效證件 2人違規使用手機

2025/1/18 16:41（1/18 17:16 更新）
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114學年度大學學科能力測驗18日登場，首日各考科告一段落後，大考中心舉行記者會說明試務狀況和違規統計數據，由大考中心主任張新仁（中）主持。中央社記者許秩維攝 114年1月18日
114學年度大學學科能力測驗18日登場，首日各考科告一段落後，大考中心舉行記者會說明試務狀況和違規統計數據，由大考中心主任張新仁（中）主持。中央社記者許秩維攝 114年1月18日
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（中央社記者許秩維台北18日電）學測今天第1天，根據大考中心違規統計，數A考試時，以未帶有效證件且未於規定時間內送達最多，有50件；有2名考生帶手機入場且有使用，若妨害考試公平或舞弊，最重恐不計分。

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測今天第1天第2節考自然，應到人數8萬226人，2695人缺考，缺考率3.36%，大學入學考試中心於自然科考試結束後說明最新試務狀況。

大學入學考試中心主任張新仁表示，根據目前統計，第1節考數A時，考生未帶有效證件且未於規定時間內送達的違規有50件，應試時飲水或嚼口香糖的有14件，手機未完全關機的有12件，考試結束鈴響畢未停止作答的有11件，將已完全關機的手機隨身攜帶或放於座位旁的有6件。

張新仁提到，數A考試時，有2名考生攜帶手機入場且有使用，1名考生是由監試人員陪同前往廁所，在上完廁所後用手機跟家人通話，另一名考生是在考試時間被發現使用手機，至於如何扣分，將交由考試委員會討論決定。

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根據簡章規定，考試開始鈴響後，若有明確使用手機，則視其妨害考試公平或舞弊等不同情節，加重扣分或該節不予計分。

突發傷病部分，張新仁指出，數A考試時有9名考生申請突發傷病；自然考試時則有8名突發傷病考生，包括發燒、不斷咳嗽、高度焦慮、上吐下瀉、癲癇等，突發傷病考生皆安排於備用試場應試。（編輯：陳政偉）1140118

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