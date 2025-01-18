學測自然科落幕 北市學生反應兩極

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）114學年學科能力測驗自然科今天下午登場，台北市考生反應不一，許多學生表示難度跟過去幾年差不多，也有人認為太難了。

學測今天舉行第1天考試，上午考科為數學A，下午為自然。育成高中梁同學表示，自然科難度跟歷屆試題差不多，所以他預期成績會跟模擬考相近，「我覺得還行」。

松山高中自然組的劉同學指出，雖然還是有不確定答案的題目，但今年的題目比去年簡單，每一題想考什麼都看得懂，超出課綱的考題也比較少。

同校另一名社會組的同學也認為，這次難度跟往年差不多，而且考前看到的藤原效應今天剛好也有考，所以運氣很重要。

南港高中自然組的張同學說，題目跟往年比起來沒有到很難，成績應該不期待會到很高，但應該是可以接受分數。

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不過，松山高中林同學大嘆一口氣，表示這次考題比去年難，寫起來手感就是不對。

同校何同學更是認為「超級難」，他說，雖然最一開始有幾題送分題，但無論生物、化學還是地球科學的題目都偏複雜，且混合題題幹很長，光看題目就要花很多時間，加上最後需要手寫的非選擇題都是素養題，背熟課本也沒有用。（編輯：張銘坤）1140118