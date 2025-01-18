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學測數學A難度增頂標恐降 繪圖及破題技巧是關鍵
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學測數學A難度增頂標恐降 繪圖及破題技巧是關鍵

2025/1/18 14:00（1/18 14:26 更新）
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114學年度學科能力測驗18日舉行第1天考試，考生專心複習，在考前做最後衝刺。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日
114學年度學科能力測驗18日舉行第1天考試，考生專心複習，在考前做最後衝刺。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日
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（中央社記者許秩維台北18日電）學測今天第1節考數A，台北市高中數學科教師群表示，很多題目需轉化圖形，繪圖及掌握破題技巧很重要，會影響到計算量，難易度比去年提高，頂標或前標級分可能降低。

114學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第1節考數學A，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。

審題教師透過書面資料分析，部分試題評量基本概念，例如第7題由國中的等差數列，延伸到高中的等比數列及遞迴關係式；試題也融入生活情境，例如第3題用音樂會的曲目考排列；試題由易而難且具鑑別度，計算不繁雜，有基本題、也有精心布題，混合題組則逐步引導答題。

關於試題特色，審題教師提到，試題整合不同觀念，例如第8題可結合指數方程式、圓的標準式、點到直線的距離解題，或用柯西不等式、平面向量解題，解法多元；試題也強調數形結合，鑑別綜合能力，例如第16題綜整直線方程式、圓與直線的關係等觀念，並連結圖形表徵解題。

學測數A第16題綜整直線方程式、圓與直線的關係等觀念，並連結圖形表徵解題。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
學測數A第16題綜整直線方程式、圓與直線的關係等觀念，並連結圖形表徵解題。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

教育部邀請台北市高中數學科教師群協助分析試題，中正高中教師林榮福表示，今年題型分布、字數都與去年大同小異，但需要理解的數學觀念較多，難易度明顯比去年提高，預估頂標或前標的級分可能降低。

林榮福提到，今年試題按照難易程度排列，但每個大題的最後都是難題，如果在難題卡關太久，就會影響到後面作答；另外，有些題目看似簡單，卻可能藏有陷阱，例如單選第3題考曲目排列，題幹提到「歌唱要排在鋼琴後或小提琴後」，考生要留意細節才能正確答題。

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試題特色方面，林榮福認為，很多題目需轉化成圖形才容易解題，因此考生的繪圖能力很重要，若能掌握破題技巧，計算量就不大，若用錯方法，計算量就很大。

林榮福建議考生要完整看完題目資訊再解題，例如第17題，他看第一句就開始畫圖，看到第二句又推翻前面的圖，總共畫了4次圖，浪費很多解題時間。（編輯：戴光育）1140118

114學年度學科能力測驗18日舉行第1天考試，第1節考數學A，教育部邀請台北市高中數學科教師群協助分析學測試題。中央社記者許秩維攝 114年1月18日
114學年度學科能力測驗18日舉行第1天考試，第1節考數學A，教育部邀請台北市高中數學科教師群協助分析學測試題。中央社記者許秩維攝 114年1月18日
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