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學測首日考數A自然 考生可用口罩圍巾暖暖包

2025/1/18 07:17（1/18 08:39 更新）
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114學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，考科為數學A、自然，圖為考前1天開放考生查看試場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，考科為數學A、自然。大考中心表示，考生可使用口罩、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等保暖，但須配合監試人員檢查。

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，總計約12.1萬人報名，學測共6考科，考生可自由選考，第1天考數學A、自然。

大學入學考試中心新聞稿指出，考生務必攜帶應試有效證件正本應試（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），健保卡需有照片才是有效證件，學生證不論有無照片，都是無效證件。

具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

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大考中心提到，考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

一般考生應試可自主佩戴口罩，如有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩，應試時佩戴口罩的考生，須配合監試人員，在查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；若持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，將安排至備用試場應試。（編輯：張曉雯）1140118

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