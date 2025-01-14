麻疹流感疫情升溫 學測籲有疑似症狀考生戴口罩

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（中央社記者許秩維台北14日電）114學年學測將於18日登場，由於近期麻疹和流感疫情升溫，大考中心今天表示，如有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴口罩，如有麻疹考生將優先安排獨立試場。

大學入學考試中心舉辦的114學年學科能力測驗將於1月18日至20日登場，約12.1萬名考生報名，近期麻疹疫情引發關注，加上流感疫情呈現上升趨勢，外界也關心學測的防疫相關規定。

大學入學考試中心今天透過文字回覆中央社記者，經徵詢衛生福利部疾病管制署，目前已無強制要求民眾佩戴口罩規定，如有疑似或感染呼吸道傳染病（如流感）或出現發燒、呼吸道症狀（如流鼻水、咳嗽或打噴嚏）時，建議考生和陪考家長佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

在備用試場方面，大考中心提到，除了新型A型流感外，其他流感並非法定傳染病；依衛福部疾管署資訊，中部醫院麻疹群聚事件，僅限於醫院工作人員及年紀較大病人，並無學生確診，目前大考中心也未接獲考生因此提出應考服務需求。

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大考中心說明，依據114學年考試簡章規定，考生如於考試前罹患傳染性結核病、麻疹、德國麻疹、百日咳、流行性腦脊髓膜炎、水痘等法定傳染病時，考生或集體報名單位應於知悉後立即致電大考中心；如於考試期間可應試情況下，援例將視個別考生狀況，優先安排獨立試場應試。

至於一般試場，大考中心指出，試場內如有考生出現疑似呼吸道症狀，除了建議考生佩戴口罩，監試人員也將酌情打開窗戶，保持試場良好通風環境。（編輯：李錫璋）1140114