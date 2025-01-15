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學測18日登場12.1萬人報名 5大應考提醒一次看

2025/1/15 10:24（1/15 10:38 更新）
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圖為112學年度學測考生在台師大試場應試。（中央社檔案照片）
圖為112學年度學測考生在台師大試場應試。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北15日電）114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，約12萬.1人報名，大考中心整理5大應考提醒，包括必帶應試有效證件正本、手機完全關機等，考生務必留意。

大學入學考試中心將於1月18日至20日舉辦114學年學科能力測驗，報名人數總計約12.1萬人；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

大考中心整理5大應考提醒，包括帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座置於臨時置物區的行動電話應完全關機考試開始鈴響起，於答題卷以正楷簽全名考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規。

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為防範麻疹和流感疫情，大考中心表示，經徵詢衛生福利部疾病管制署，目前已無強制要求民眾佩戴口罩規定，如有疑似或感染呼吸道傳染病（如流感）或出現發燒、呼吸道症狀（如流鼻水、咳嗽或打噴嚏）時，建議考生和陪考家長佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節並落實手部衛生。

大考中心提到，學測採有條件開放試場冷氣，考前一天將參考交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日的考試時間內，任一時段溫度預報達攝氏28度（含）以上，該日將全天開放試場冷氣。（編輯：管中維）1140115

#大考中心
#學測
#學科能力測驗
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