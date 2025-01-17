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學測12.1萬人將上陣 下午2到4時開放看試場

2025/1/17 09:48（1/17 10:10 更新）
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（中央社記者陳至中台北17日電）有12.1萬人報名的114學年學科能力測驗將於1月18日至20日舉行，今天下午2時至4時開放查看試場，大考中心建議考生親自走一趟，熟悉交通動線。

114學年學科能力測驗的考生應考資訊、試場分配表、試場平面圖等資訊已公布在大考中心網站 ，考生可自行列印，並於今天下午2時到4時前往查看試場。

學測採自由選考制，有國文、英文、數學A、數學B、社會、自然等6考科，分成3天考試。但無論考生實際在哪一天應考，都是在今天看試場。

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為防範麻疹和流感疫情，大考中心表示，考生可自主佩戴口罩，如果有發燒或呼吸道症狀，建議全程戴著；若因持續咳嗽、呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，會調整到備用試場應試。

應試時戴口罩的考生，須配合監試人員查驗身分；陪考師長、親友若有發燒或呼吸道症狀，則建議盡量不進入考場學校。（編輯：管中維）1140117

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