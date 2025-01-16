高三生多益測驗 頂標875分創新高

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（中央社記者許秩維台北16日電）TOEIC（多益）最新統計顯示，2024年高三生多益測驗總成績頂標875分、前標809分，均創歷年新高；800分以上的學生，從2022年的5.08%增至2024年的7.14%。

TOEIC（多益）台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，隨著大學甄選競爭日益激烈，學生與家長愈加重視英文能力的培養與展現，2024年數據顯示，TOEIC測驗在高三學生中的受歡迎程度與應用價值持續提升。

根據TOEIC測驗統計資料，2024年高三學生TOEIC測驗總成績頂標875分、前標809分，均創歷年新高，均標661分也比2022、2023年成長；如觀察分項表現，聽力頂標457分、前標423分、均標349分，閱讀頂標424分、前標392分、均標316分，都比2022、2023年成長。

在報名人數方面，TOEIC資料顯示，2024年高三生報考人數比2023年成長13%；800分以上的學生，從2022年5.08%增至2024年7.14%。

新北市中和高中校長劉淑芬提到，高三生TOEIC成績的進步，除了反映政府政策面積極推動，也充分展現教師在教學上的創新與努力；以中和高中為例，教師採多模態教學法，結合視聽資源、實境演練和個別化指導，讓學生的英語學習更加全面，TOEIC成績提升正是最好的肯定。

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忠欣公司產品總監黃喜麟表示，TOEIC證書是一項國際認可的語言能力認證，能準確評估學生的英語聽讀能力，還能幫助學生在升學過程中脫穎而出，許多大學也接受TOEIC成績作為免修英文課程的依據，讓學生有更多時間在探索專業課程。

根據忠欣公司觀察，每年學測結束後，TOEIC報考需求均出現高峰，顯示TOEIC已成為高中生升學規劃的重要一環；為滿足高中職生的升學需求，忠欣公司將於2月16日與3月9日舉辦「TOEIC專案考－高中職專場」，提供靈活的考試場次與專屬福利，幫助學生全面掌握英語實力。（編輯：管中維）1140116