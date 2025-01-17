台大身障考場134生應試 備79電腦創新高
2025/1/17 15:58（1/17 17:23 更新）
（中央社記者陳至中台北17日電）114學年度學科能力測驗將於本月18日登場，台灣大學的身心障礙試場共134名考生應試，今年一共準備了79台電腦，幫助視障、學習障礙等情形的考生作答。
學測今天下午2時到4時開放查看試場，有別於一般試場，台大試場則因服務身心障礙考生的緣故，給予更寬鬆的時間，同時也讓考生、家長進入教室，仔細檢查應試環境和設備，如果有需要改善的地方，立即提供協助。
台灣大學教務處註冊組長李宏森下午接受媒體聯訪指出，今年學測台大試場共有134名身心障礙考生。以障礙別來說，人數最多的是學習障礙（45名），次多是自閉症（38名），會提供電腦、語音播放器、耳塞、衛生紙等，讓學生能安心應試。
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李宏森表示，近年申請身心障礙及重大傷病應考服務的考生越來越多，今年台大試場一共準備了79台電腦，其中18台是盲用電腦，供視障學生使用。另外有61台電腦，則是讓注意力不集中、書寫障礙、學習障礙等情況的考生，打字作答後會有專人幫忙印出，貼在答題卷上，再進行閱卷。
李宏森也提醒，為防範麻疹和流感疫情，考生可自主佩戴口罩，如果有發燒或呼吸道症狀，建議全程戴著；若因持續咳嗽、呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，可能會調整到備用試場應試。（編輯：陳政偉）1140117
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