學測17日下午看試場 國、英皆12萬人選考最多

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（中央社記者許秩維台北16日電）114學年學科能力測驗將於1月18日至20日舉行，17日下午2時至4時開放查看試場；今年有12.1萬人報名，其中以國文考科、英文考科約12萬人選考最多。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年學科能力測驗的考生應考資訊、試場分配表、試場平面圖等資訊已公布在大考中心網站 （https://www.ceec.edu.tw），供考生查覽或列印。

學測各考（分）區開放查看試場時間皆為17日下午2時至4時，無論考生實際在哪一天應考，如需查看試場及座位，都須於規定時間內前往查看。

根據大考中心資料，114學年學測共12萬1182人報名，學測有國文（含國綜、國寫）、英文、數學A、數學B、社會、自然等6考科，考生可自由選考，以英文（12萬696人）、國文（12萬675人）選考最多，其次為數學B（9萬9814人）、社會（9萬8010人）、數學A（9萬2917人）、自然（8萬226人），考生平均選考5.05科。

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大考中心表示，應試考生可自主佩戴口罩，若有發燒或呼吸道症狀，建議全程戴口罩；若因持續咳嗽、呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，將安排調整至備用試場應試；應試時戴口罩的考生，查驗身分時須配合監試人員檢查；陪考師長、親友若有發燒或呼吸道症狀，建議戴口罩或盡量不進入考場學校。

依交通部中央氣象署天氣預報資訊，考試期間日夜溫差大，大考中心提醒考生適時調整衣物，注意保暖；考生應試時若穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷佩戴口罩、手套、圍巾、非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進試場後不影響辨識面貌為原則。（編輯：管中維）1140116