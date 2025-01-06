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學測試場分配表公布 12.1萬人報名歷年第4低

2025/1/6 11:20
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（中央社記者許秩維台北6日電）114學年學科能力測驗將於1月18日至20日舉行，約12.1萬人報名，是歷年第4低，應考資訊與試場分配表今天上午9時起公布，供考生查覽。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，為利考生一次性完整掌握應考資訊，114學年起，學測應考資訊與試場分配表採一次性公告，今天上午9時起公布114學年學測應考資訊與試場分配表，考生如發現應考資訊有任一項與報名資料不同，請致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

根據大考中心統計資料顯示，114學年學測約12.1萬人報名，是歷年第4低，僅高於111學年（約11.6萬人）、112學年（約11.8萬人）、113學年（12萬人）。

大考中心提到，學測試場查看開放時間為1月17日下午2時至4時，無論考生實際應考日程是哪一天開始，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

因應氣候變遷，學測採有條件開放試場冷氣，考試前一日將依據交通部中央氣象署官網或W-生活氣 APP更新的天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日的考試時間內，任一時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則這天將全天開放試場冷氣服務。（編輯：李亨山）1140106

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