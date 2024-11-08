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四技申請遭指侵占技高生權益 教部：名額已遞減

2024/11/8 20:25
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（中央社記者陳至中台北8日電）全教總今天指出，技專近年透過「申請入學」大量招收普通高中學生，已侵占技術型高中學生的升學權益。教育部則說，近年申請入學普高生的招生名額，已是「逐年遞減」。

「申請入學」是技專校院提供給普通高中學生的入學管道，主要以學科能力測驗（學測）篩選，而非其他管道以統一入學測驗（統測）篩選。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，教育部曾保證，技專開放給普高生的是「外加名額」，且不超過招生總額1成。但計算113年度國立科大申請入學招生數據，卻發現有多所學校都超過1成，例如台灣科技大學普高生就達29.88%。

教育部今天晚間以文字回應，106學年度到114學年度之間，四技申請入學普高生名額是「逐年遞減」，由1萬53名遞減到7616名，國立學校也由2052名減到1875名。

台科大申請入學名額增加，原因是113學年度與華夏科大整併，原華夏的名額併入計算。至於台北科大、雲林科大等校，114學年度核定名額與113學年度一致，並沒有增加。

教育部並指出，現行規定下，為保障技高生升讀技專校院的權益，已限制「應屆普高畢業生」不能報考四技二專甄選入學及聯合登記分發。技專另外設計申請入學管道，專供應屆普高生報考（即申請入學），這是在不衝擊彼此教育體制下，提供學生更多元的升學進路選擇。（編輯：陳政偉）1131108

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