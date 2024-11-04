學測遇結業式 教部：高三生公假、試場校彈性授課

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（中央社記者許秩維台北4日電）明年學測最後一天考試正好碰到中小學結業式，教育部今天表示，參加學測的高三生均以公假處理，擔任學測試場的學校，可彈性調整課程安排或授課方式。

114學年度學科能力測驗將於明年1月18日至20日舉行，以往學測多在寒假舉行，明年學測最後一天剛好碰到中小學結業式，有部分高中改採線上結業式，也有高中校長反映，高三生得請公假去考學測，學校同時要忙試務和結業式。

教育部今晚透過文字回應，每年報考學測人數約12萬名且考試為3日，教育部協調大學考招單位規劃學測日期時，均會考量當年春節假期、避開全國性選舉投票日期、考畢後將全體答題卷（含離島和大陸試場）送回大考中心閱卷等作業，盡量安排於寒假或國定假日期間辦理。

教育部提到，考量每個考生答題卷皆送回大考中心閱卷需4個工作日，而114年春節連假自114年1月25日開始，為確保學測成績能於明年2月下旬公告，經邀集國教署、部分縣市政府、高中代表、家長團體代表、教師團體代表及人事總處等部會代表召開會議，決議訂於114年1月18日至20日舉辦學測。

針對明年學測最後一天考試與中小學結業式撞期，教育部說明，先前已邀請地方政府、教師會及學校代表研商討論，並於7月函請各校及各縣市政府依以下原則辦理。

教育部表示，高三生參加學測，114年1月20日當天均以公假辦理且不另行補課；擔任學測試場的學校可調整課程安排或授課方式，114年1月17日布置及開放學生查看試場當天，如學校因辦理試務前置工作而無法授課，可另擇週末採實體或線上授課；若試場學校設有國中部、國小部，則以學校為單位，統一調整課程。（編輯：張雅淨）1131104