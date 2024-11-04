大學繁星推薦、申請入學名額減 創近10年新低

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（中央社記者許秩維台北4日電）114學年大學繁星推薦暨申請入學招生簡章今天公告，繁星推薦有65校、提供1萬5689個名額，申請入學有66校、提供5萬854個名額，都創近10年新低。

大學甄選入學委員會今天於網站公告114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章，網站提供校系分則查詢系統，紙本簡章訂於12月2日起公開發售。

甄選委員會表示，114學年繁星推薦有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供1萬5689個名額，是近10年新低；申請入學有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供5萬854個名額，是近11年新低。

根據甄選委員會統計，今年繁星推薦管道使用學測為檢定科目的校系，以英文科最多，有980個校系；申請入學管道使用學測為檢定科目的校系，也是以英文科最多，有1083個校系；至於使用高中英語聽力測驗為檢定的校系，繁星推薦有43個校系，申請入學有34個校系。

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此外，部分校系於申請入學第1階段檢定、倍率篩選或於第2階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（APCS）成績，包括「APCS組」有53個校系、「資安組」有40個校系，合計294個名額。

甄選委員會提醒，大學學科能力測驗考科由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採的科目，建議皆須報考；經114學年大學特殊選才招生及四技二專特殊選才招生錄取並完成報到，且未依限放棄入學資格的考生，不得報名114學年大學繁星推薦、申請入學招生。（編輯：戴光育）1131104