學科能力測驗10/29起受理報名 有條件開放冷氣

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（中央社記者許秩維台北28日電）114學年學科能力測驗訂於114年1月18日至20日舉行，今年10月29日起受理報名；學測將有條件開放冷氣，如考試時間內任一時段達攝氏28度以上，試場將開放冷氣。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年學科能力測驗於今年10月29日至11月12日受理報名，高三在學生一律由就讀學校集體報名，高中已畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲大考中心集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

報名資料中，在「聯絡電話」欄位填寫行動電話號碼者，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

大考中心表示，因應氣候變遷，學測採有條件開放試場冷氣，考試前一天將參考交通部中央氣象署官網或W-生活氣象APP的「鄉鎮市區」逐3小時天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日的考試時間內，任一時段的溫度預報達28度（含）以上，該日將全天開放試場冷氣服務。

試場開放冷氣以設定26至28度為原則，若考生因身心因素不便於冷氣環境應試，務必於報名時加註特殊情況，以便事先安排無冷氣試場；開放試場冷氣屬服務性質，若考試過程中發生冷氣中斷，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。（編輯：管中維）1131028