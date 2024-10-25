114學年大學申請入學 參採學測3科校系占36%

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（中央社記者陳至中台北25日電）大學入學各管道今天在網站公告114學年校系參採科目情形，繁星推薦和申請入學的校系都以參採學測3科最多，分別占47%、36%，比率和113學年差異不大。

大學甄選入學委員會（甄選會）今天將114學年大學繁星推薦暨申請入學校系參採學測科目情形公告於網站，供考生報考學科能力測驗時參考，實際招生校系、各校系學測科目參採情形，仍以11月4日正式簡章公告為準。

根據甄選委員會資料顯示，114學年繁星推薦管道共有1712個校系參與招生，參採學測科目數以3科最多，共有803個校系（占47%）；其次是參採4科有519個校系（30%）。

至於申請入學管道，有2168個校系參與招生，參採學測科目數以3科最多，有789個校系（36%）；其次是參採2科有584個校系（27%），前述參採科目數於核算時，數學A、數學B視為1科。相關資訊請參考甄選會網站。（編輯：李錫璋）1131025