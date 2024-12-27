註冊率低於6成大專較去年減少 寄存名額、招境外生成關鍵

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（中央社記者陳至中台北27日電）113學年度大專新生註冊率，低於6成的學校較去年大幅減少。學者專家分析，各校縮減、寄存招生名額，以及積極招收境外生是主因，但也提醒註冊率非唯一指標，應參考財務狀況。

根據「大專校院校務資訊公開平台」最新統計，113學年度全校新生註冊率低於6成的共有9校，較112學年度的19校有大幅改進。

全國私校工會理事長吳忠春接受電訪表示，今年學測考生人數有稍微回升，大部分學校招生情形有所緩和。不過根據人口預估，114學年度起學生數將快速下滑，「明年開始，應該會有些學校即便努力了，還是無法達到6成。」

吳忠春提到，寄存名額是美化註冊率的一個方式，但只有短期效果，長期而言，學校如果無法將名額移轉到其他科系，也只能將招生人數逐步調降，畢竟少子女化的趨勢下，本就沒有那麼大的招生市場。

今年多所學校註冊率改善，一大原因是境外生。吳忠春說，以前許多學校境內招生沒問題，境外招生就不會太積極，但近年狀況有變，紛紛努力經營境外，尤其以越南、印尼等東南亞國家為大宗。他觀察各校10月、12月間招生數據的改變，估計境外生約可增加4個百分點的註冊率。

大學問網站執行長魏佳卉表示，註冊率改善的原因很多，境外招生是其中一項因素。但她提醒，註冊率已是落後指標，有許多操作空間，例如學校可以先「寄存」名額，也就是先把名額放在教育部，當學校招生狀況好轉再申請取回，此舉可使招生母數減少。

魏佳卉也觀察到，註冊表現較差的學校，多數集中於高齡化嚴重的非都會地區，與辦學水準沒有直接關聯。另外，台北市的私立科大雖然地處繁華地區，但因北市技高、普高比例失衡，難以吸引足夠的學生。反而是新北市因重視技高發展，科大的學生來源相對較穩定。

魏佳卉認為，若要瞭解學校優劣，更該注意的是財務指標，教育部在審議專案輔導學校時，也大都以財務為主。

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實踐大學前校長陳振貴表示，註冊率對於私立大學來說，是很重要且很敏感的一件事，尤其是距離「117年大限（當年度將遇到農曆虎年效應，預估大學新生剩15.7萬人，現為18.8萬人）」只剩下4年，許多學校真的很緊張。

陳振貴表示，大學能否永續存活，一方面要看註冊率，另外則要看董事會的財力與可用剩餘存款，以及學雜費以外的推廣、財務與募款等收入的多寡，才能判定生死。（編輯：陳政偉）1131227