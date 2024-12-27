113年9所大專註冊率低於6成 真理大學30.49%最低

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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部今天上午公布113學年度大專全校新生註冊率，9校低於6成（去年度19所），以真理大學（30.49%）最低，台東專科學校則是國立唯一低於6成的學校。

根據「大專校院校務資訊公開平台」的最新統計，全校註冊率低於6成的私立大學包括真理大學（30.49%）、台北基督學院（31.82%）、台灣神學研究學院（54.55%）、大葉大學（56.35%）、中華福音神學研究學院（57.14%）、玄奘大學（58.48%），其中真理、大葉近3年都低於6成。

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技專部分，低於6成的學校包括台東專科學校（36.54%）、元培醫事科技大學（54.71%）、建國科技大學（57.37%）。

註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，曾是「專案輔導學校」的指標之一，媒體在報導私校退場議題時，也往往以註冊率6成作為「警戒線」或「淹水線」；不過，教育部已於近年修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率不再是專輔學校的指標。（編輯：陳政偉）1131227