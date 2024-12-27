加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台智光案北市議員陳重文涉圖利 合計判刑9年
首頁 / 生活

113年9所大專註冊率低於6成 真理大學30.49%最低

2024/12/27 10:41（12/27 10:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
真理大學校園。（圖取自facebook.com/AletheiaUniversity）
真理大學校園。（圖取自facebook.com/AletheiaUniversity）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北27日電）教育部今天上午公布113學年度大專全校新生註冊率，9校低於6成（去年度19所），以真理大學（30.49%）最低，台東專科學校則是國立唯一低於6成的學校。

根據「大專校院校務資訊公開平台」的最新統計，全校註冊率低於6成的私立大學包括真理大學（30.49%）、台北基督學院（31.82%）、台灣神學研究學院（54.55%）、大葉大學（56.35%）、中華福音神學研究學院（57.14%）、玄奘大學（58.48%），其中真理、大葉近3年都低於6成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

技專部分，低於6成的學校包括台東專科學校（36.54%）、元培醫事科技大學（54.71%）、建國科技大學（57.37%）。

註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，曾是「專案輔導學校」的指標之一，媒體在報導私校退場議題時，也往往以註冊率6成作為「警戒線」或「淹水線」；不過，教育部已於近年修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率不再是專輔學校的指標。（編輯：陳政偉）1131227

延伸閱讀
112學年19所大專註冊率低於6成 高苑科大15.7%最低少子化少學生化 葉丙成：技高和科大應成命運共同體2024企業最愛大學調查 成大奪榜首、淡大居私校冠軍清大校務會議通過整併中華大學 估明年交計畫書新聞回顧／搶救公東高工 學生捐普發現金、畢業生義賣作品
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：