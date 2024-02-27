2024企業最愛大學調查 成大奪榜首、淡大居私校冠軍

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（中央社記者劉千綾台北27日電）面臨少子化衝擊，全台大專校積極轉型，企業青睞程度也受關注。人力銀行調查顯示，成功大學奪下整體排名冠軍，台大、陽明交通大學排名第2和第3；私校方面，淡江大學、輔仁大學、東海大學依舊位居前3大。

1111人力銀行今天發布「2024企業最愛大學調查」，整體排行前10名的學校分別成功大學、台灣大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學、中央大學、政治大學、台灣師範大學、淡江大學以及中正大學。

人力銀行表示，根據英國「泰晤士高等教育特刊」於2023年6月初公布世界大學影響力排名，成功大學從全球115個國家地區、1705所大學中脫穎而出，榮獲第24名，較2022年進步9名，並創下連續4年全台第一的優異表現，畢業生人才深獲雇主青睞，勇奪整體排名冠軍。

為更貼合產業發展需求，人力銀行表示，陽明交通大學不僅培育半導體專才，去年針對非STEM的學生，首度開設「二年制的電子與光子學士後學位學程」，鼓勵學生跨足不同學術領域，強化個人就業力。

台灣師範大學今年擠進前10強，排名第8名。人力銀行表示，國際化是台師大的強項，校園擁有超過11%比率的國際學生；台師大也增設成立「跨域科技產業創新研究學院」，結合科工學院、理學院及人文社會科學院系能量，設立「AI 跨域應用」與「綠能科技與永續治理」2大研究所。

國立一般大學排行方面，調查顯示，台灣大學穩座龍頭位置，陽明交通大學則比去年進步1個名次，今年以亞軍之姿獲得企業肯定，成功大學及政治大學則分居3、4名，第5名為中央大學。

人力銀行指出，中央大學首次躋身前5名，顯示其在企業招聘進用過程中，重視程度逐漸攀升，反映出企業對頂尖大學的理工領域人才依然擁有高度需求，數位科技的發展與結合，已成為各大學未來發展的重中之重。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，觀察前3名的學校，著重於數位與各領域企業深度結合，以台灣大學為例，積極擴展其他學科領域，預計將增設新聞或傳播相關學系，最快114學年度開始招生，希望培育善用數位科技等領域的國際傳播人才，滿足多元就業市場需求。

黃若薇表示，整體而言，可以看出在企業主心目中，重點理工人才的頂尖大學，與培育多元人才的綜合型大學並駕齊驅，都是不可多得的即戰力，顯見國立大學品牌還是極具吸引力，亦是就業保證。

在私立一般大學排行中，調查顯示，淡江大學、輔仁大學、東海大學依然位居前3大，屹立不搖，長庚大學從去年第9名攀升至第6名。值得注意的是，元智大學和中山醫學大學也擠進10強，元智大學晉升至第5名，而中山醫學大學則是位居第7。

分析今年排名變化，黃若薇表示，淡江大學傲視群雄，成功奪得私立一般大學冠軍寶座，積極與遠傳電信、台灣微軟攜手合作聯手打造「全國首座永續雲」，是亞洲首見的大型產學跨界合作。

至於科系方面，根據「2024企業最愛大學調查」18學群排名，近年來備受各界關注的資訊學群，企業最愛的前5名學校，依序為台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學以及元智大學。

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黃若薇表示，根據工研院預估，2024年台灣資訊電子業產值將成長7.57%，達到10.01兆元，占整體製造業的4成2，可以說是台灣產業發展的關鍵引擎，而台灣大學電機資訊學院擁有豐沛的教學資源與研發能量，為國內外公認的電機資訊學術研究重鎮。

另外，今年也有許多私校獲得企業主青睞，包括元智大學、淡江大學、亞洲大學以及龍華科技大學都擠進榜單。（編輯：潘羿菁）1130227