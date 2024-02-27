更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
首頁 / 生活
學測
新聞專題
學測1/110
首頁 / 生活

申請入學考生用ChatGPT寫備審資料 大學師提醒勿複製貼上

2024/2/27 15:47（2/27 16:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
隨著生成式AI的興起，考生能否使用生成式AI來撰寫備審資料引發討論。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
隨著生成式AI的興起，考生能否使用生成式AI來撰寫備審資料引發討論。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）113學年學測成績今天公布，考生可開始著手備審資料。大同大學提醒，考生如用生成式AI產出備審資料，務必加入自身想法和內容，複製貼上很容易被看出來。

大同大學今天發布新聞稿指出，113學年學科能力測驗成績公布後，考生可用學測成績報名大學申請入學管道，隨著生成式AI的興起，能否使用生成式AI來撰寫申請入學管道的備審資料，也引發許多考生關注。

大同大學工業設計系主任朱柏穎表示，生成式AI是普遍使用的工具，用AI畫出來的水彩、素描，一眼就能看出來；尤其設計科系「在意的是原創」，不需要100分，把AI生成的超高水準作品直接當備審資料呈現並不會加分。

「請ChatGPT起個頭、規劃大綱是沒問題的」，朱柏穎強調，這是趨勢，更不會反對考生用ChatGPT準備備審資料，但「內容最重要」，面試委員很容易就能分辨內容是否誇大、超過水準。

大同大學資訊經營系助理教授胡志堅提醒，如用生成式AI產出備審資料，考生要加入自身想法和內容，「聊天機器人會有邏輯、文法謬誤，甚至有些虛構」，有些用詞不會出現在一般文章，因此「複製貼上」很容易被看出來。

胡志堅建議，考生在準備書審資料還是要有想法，如果只是複製貼上，老師們都是「火眼金睛」，一眼就能看出來；現在具備生成式AI的使用技能已是大趨勢，考生要能設法判斷產出的資訊是否正確，具備「檢驗查證」的能力，而不是照單全收。（編輯：陳政偉）1130227

#AI
#ChatGPT
#大同大學
#生成式AI
#申請入學
#學測
延伸閱讀
防ChatGPT代筆備審資料 大學招聯會提3對策因應中原大學調查：7成學生認為不須訂ChatGPT規範學習歷程傳高價營隊代寫亂象 頂大籲別花冤枉錢讓ChatGPT扮演高效率助理 關鍵提問要訣【書摘】
學測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
四肢萎縮拚出學測4科滿級分 顧文凱盼唸台大法律
172.30.142.14