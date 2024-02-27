申請入學考生用ChatGPT寫備審資料 大學師提醒勿複製貼上

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（中央社記者許秩維台北27日電）113學年學測成績今天公布，考生可開始著手備審資料。大同大學提醒，考生如用生成式AI產出備審資料，務必加入自身想法和內容，複製貼上很容易被看出來。

大同大學今天發布新聞稿指出，113學年學科能力測驗成績公布後，考生可用學測成績報名大學申請入學管道，隨著生成式AI的興起，能否使用生成式AI來撰寫申請入學管道的備審資料，也引發許多考生關注。

大同大學工業設計系主任朱柏穎表示，生成式AI是普遍使用的工具，用AI畫出來的水彩、素描，一眼就能看出來；尤其設計科系「在意的是原創」，不需要100分，把AI生成的超高水準作品直接當備審資料呈現並不會加分。

「請ChatGPT起個頭、規劃大綱是沒問題的」，朱柏穎強調，這是趨勢，更不會反對考生用ChatGPT準備備審資料，但「內容最重要」，面試委員很容易就能分辨內容是否誇大、超過水準。

大同大學資訊經營系助理教授胡志堅提醒，如用生成式AI產出備審資料，考生要加入自身想法和內容，「聊天機器人會有邏輯、文法謬誤，甚至有些虛構」，有些用詞不會出現在一般文章，因此「複製貼上」很容易被看出來。

胡志堅建議，考生在準備書審資料還是要有想法，如果只是複製貼上，老師們都是「火眼金睛」，一眼就能看出來；現在具備生成式AI的使用技能已是大趨勢，考生要能設法判斷產出的資訊是否正確，具備「檢驗查證」的能力，而不是照單全收。（編輯：陳政偉）1130227