學測揭曉申請入學6志願 專家建議挑2個挑戰校系

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（中央社記者陳至中台北27日電）113學年度學測成績今天揭曉，考生接下來要挑選申請入學的6個志願。升學輔導專家建議，可安排1到2個比自身落點高1級分左右的「進攻科系」，可能會有意外的收穫。

得勝者文教輔導專家藍天予表示，考生今天知道成績後，可查找過去3年申請入學各校系第一階段的過關分數，評估自身的大致落點，綜合考量自身興趣、職涯發展等，找出6個校系志願。

藍天予建議，申請入學以爭取3個校系進入第2階段為目標，不要太多也不要太少。考生可找2個「進攻科系」，也就是比自身落點高約1級分的校系挑戰一下，「不可能不承擔風險，完全沒有風險的選擇，代表分數高出太多，就不會有意外的好結果。」

其他志願則是盡量找落點附近，藍天予表示，挑志願究竟要多「保險」，還是要看考生自身承擔風險的高低，能不能接受考7月的分科測驗，他個人建議還是要挑幾個穩會通過第1階段的校系。

樂學網今天發布新聞稿分析，申請入學越來越多校系減少採計科目，只採計1科的較去年增加53系組。對考生來說，採計多科的校系會較為競爭，只採計一科的選擇雖然變多，但要留意同分通過時，超額篩選採計的科目與順序是否對自己有利。

樂學網也提醒，考生要留意後續包含志願繳交與面試的日期，提早做好準備。第2階段評審委員主要是透過考生的言行舉止，觀察考生的核心素養表現，建議考生可回顧自身學習歷程，找出可展現核心素養的具體事例，練習如何表達自己的想法，保持誠實和開放的心態。

樂學網也建議家長，可鼓勵孩子探索、嘗試，培養處理問題的態度、解決問題的能力，以及承受挫折的能力，避免用過去的觀念或人云亦云的方式，來指教現在的孩子。畢竟要完全符應未來的世界是不可能的，學生應該努力嘗試各種可能，不要太早局限自己。（編輯：李亨山）1130227