大學繁星推薦近1.6萬名額 錄取名單網路查詢看這裡

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（中央社記者許秩維台北19日電）113學年大學繁星推薦管道共65校參與招生，提供1萬5972個名額，今天上午9時將公告第1至第7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站查詢。

113學年度繁星推薦錄取結果查詢點這裡

根據113學年度大學繁星推薦招生簡章規定，參加繁星推薦考生，在校學業成績全校排名百分比必須符合報名各校系規定，各校系也可自訂學測科目或高中英聽成績作為檢定標準。

大學甄選入學委員會發布新聞稿指出，113學年繁星推薦招生有65校、1754個學系（組）參與招生，提供1萬5972個名額；繁星推薦分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系及牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選委員會將於今天上午9時起公告113學年繁星推薦第1至第7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站查詢；分發錄取生即取得此校系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名113學年大學申請入學管道及「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。

甄選會也會在今天上午9時公告繁星推薦第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選考生，仍須於5月16日至6月2日期間參加第2階段甄試（面試），各大學將於6月3日前公告錄取名單，並將結果（含成績複查）上傳至甄選會，甄選會於6月5日公告最終錄取名單。（編輯：陳仁華）1130319