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大學術科考試寄發成績單 開放考生上網查詢

2024/2/29 09:59（2/29 10:39 更新）
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圖為台師大試場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北29日電）113學年度大學術科考試今天寄發成績通知單，上午9時起開放考生上網查詢成績，報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。

大學術科考試委員會聯合會新聞稿指出，113學年度大學術科考試有7977人報名，以體育組4060人最多，其次是美術組3029人、音樂組888人，各組考試已於1月底至2月上旬舉行完畢。

113學年度大學術科考試成績通知單於今天寄發，上午9時起開放考生上網查詢成績（ https://www.cape.edu.tw/），報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績，術科考試成績可供113學年大學繁星推薦、申請入學、分發入學等各招生管道使用。

大學術科考試委員會也於網站公布術科各組成績人數百分比累計表，以及各項目的「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5種成績標準；音樂、美術成績的各項目滿分為100分，體育5項目合為1個成績，以百分等級方式呈現，男女考生分別評比。

考生如對成績有疑義，可於2月29日至3月6日期間透過網路申請複查，並繳交複查費新台幣50元；3月12日起寄發複查結果通知書，若成績有異動者，將寄發複查後的成績通知單。（編輯：張雅淨）1130229

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