申請入學備審資料 台大：重真實性而非量的累積

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（中央社記者許秩維台北28日電）學測成績昨天出爐，台大公布申請入學書面資料準備指引，並提醒考生重視資料真實性，而非量的累積，參加高價營隊或請人代寫都沒有必要。

113學年度學科能力測驗成績昨天出爐後，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。台灣大學教務處網站也公布113學年申請入學各系書面資料準備指引和各系介紹，協助考生提早著手準備申請入學的書面備審資料。

以台大醫學系為例，書面審查資料包括修課紀錄、課程學習成果，多元表現可包含高中自主學習計畫與成果、服務學習經驗、外語能力等檢定證照、國際數理奧林匹亞競賽等特殊表現，考生還需反思高中學習歷程，說明就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃等。

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台灣大學副教務長陳林祈表示，高中階段不需花大錢參加校外營隊，有國外競賽或表現等特殊經歷的學生，多數經由特殊選才管道錄取，在台大申請入學管道僅占10%，學生只要在備審資料中展現真實的學習樣態，也不需花錢請人代寫，這樣不會加分，還可能涉及抄襲疑慮。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森提到，學生在校內的課程學習成果才是審查委員所重視的，校外活動或競賽除非有公信力的認證，審查委員才會參考；審查委員最希望透過備審資料，看到考生具備哪些素養和能力，而非「量」的累積。（編輯：張雅淨）1130228