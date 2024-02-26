學習歷程傳高價營隊代寫亂象 頂大籲別花冤枉錢

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（中央社記者許秩維台北26日電）學生團體EdYouth今天表示，坊間有許多高價的代寫商品或營隊，讓學生對學習歷程檔案感到焦慮，台大、陽明交大等頂大呼籲學生別花冤枉錢，不只沒效果還可能涉抄襲。

學生團體EdYouth今天舉行「學習歷程檔案議題討論會」，邀集陽明交通大學教務長陳永昇、台灣大學副教務長陳林祈、台灣大學教務處註冊組長李宏森，以及學生代表共同參與，討論大學端希望看到的學習歷程檔案製作方向。

EdYouth理事長李瑞霖說明，新課綱上路後，申請大學的備審資料改為學習歷程檔案，但上網搜尋能看到坊間許多高價的代寫商品及營隊，例如有探索營僅3、4天要價快新台幣2萬元，還有幫忙做好整套的學習歷程，要價10萬到20萬，包括小論文、口試等輔導，讓不少學生感到焦慮。

就讀台中二中的高三學生王琪琇提到，身邊很多同學不清楚學習歷程檔案該怎麼做，就會尋求大學營隊、學習歷程課程的協助，造成同學間爭相參加營隊、課程的焦慮，也讓學習歷程檔案好像變成軍備競賽，違背學習歷程檔案推動的初衷。

東吳大學學生洪振翔分享，坊間有很多免費資源可利用，但大多需要學生自行報名，希望高中能多宣導各項學習歷程檔案的輔助資源，減少學生間的資訊落差；他認為，學習歷程應該講求「獨一無二」，如果花錢找人代寫代做，可能陷入模版化的窠臼，反而變成被扣分。

陳永昇表示，大學老師要看相當多備審資料，學生要設法呈現最獨特的地方，讓審查老師短時間內就能抓住重點，如果都是模版化資料，就不易得高分；審查委員最看重省思能力，從中獲得什麼成長，而不是一大串參加營隊的列表。

陳林祈指出，學習歷程檔案其實就是透過中央資料庫，累積學生高中時期的學習狀況和心得，學生花大錢去請人代寫，不只是花冤枉錢，還可能產生抄襲的疑慮；以台大為例，約7、8成審查教授都能看出備審資料是抄襲或代寫，再加上口試、展演等方式，都可交叉檢驗資料性。

ChatGPT等AI工具興起，學生也關心備審資料能否使用ChatGPT。

陳永昇認為，AI是工具，只要公平公正的使用就可以，例如寫完學習歷程檔案，可用ChatGPT檢查錯別字或看哪裡寫得不夠好，但學生仍須先有自己的原創資料；陳林祈也說，使用ChatGPT的資料，是否有原創性很容易看出來，大學端有很多方法可比對資料的真實性。（編輯：陳政偉）1130226