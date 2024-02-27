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學測左營高中提早響鈴 56名考生補償後增1級分

2024/2/27 09:56（2/27 10:10 更新）
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圖為左營高中。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
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（中央社記者許秩維台北27日電）高雄左營高中學測試場發生考試結束鈴提早響的烏龍，大考中心今天表示，左營高中1136名到考生中，有1065人獲加分，在換算成15級分制後，有56人調升1級分。

113學年學科能力測驗於1月20日至22日舉行，數學A考試原訂中午11時結束，高雄市左營高中考場發生結束鈴提早約1分鐘誤響的烏龍，但考試結束鈴致提前1分鐘響鈴，試務中心廣播延長1分鐘，但部分試場已收卷，來不及延長時間。

大學入學考試中心主任張新仁今天在113學年學測成績統計資料說明會中表示，左營高中數A共35間試場、1136名到考生，各試場受影響的時間包括80秒、26秒、0秒等3種樣態，大考中心考試委員會也決議，依受影響時間長短，採用107年通過的公式，計算考生的補償分數。

張新仁提到，在1136名到考生中，有1065名考生獲得補償分數，根據受影響時間和考生個人成績計算後，原始分數加分0.01分至0.49分不等，在換算成15級分制後，有56名考生成績往上異動1級分，從6至14級分提升到7至15級分。（編輯：陳政偉）1130227

#大考中心
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