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學測自然滿級分增逾千人 數B滿級分近3年最少

2024/2/27 10:33（2/27 10:42 更新）
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圖為113年學測第2天考生提前到達建國中學考場做最後複習。（中央社檔案照片）
圖為113年學測第2天考生提前到達建國中學考場做最後複習。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北27日電）113學年學測成績今天公布，以英文科滿級分3677人最多，自然科有2631人滿級分，比112學年增逾千人，數B滿級分人數則是近3年最低。

大學入學考試中心今天舉行113學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

今年學測各科頂標分別為國文13級分、英文13級分、社會13級分、自然13級分、數學A是12級分、數學B是12級分。

113學年學測各科滿級分（最高15級分）以英文3677人最多，其次是國文2970人、自然2631人、社會2277人、數A有1333人、數B有1278人；和往年相較，113學測國文、英文、社會、數A滿級分人數比112學年略增，自然滿級分人數比112學年增逾千人，數B滿級分人數比112學年減少458人，也是近3年最低。

大學入學考試中心副主任岳修平提到，各科近3年的5標大致接近，今年數B滿級分人數比去年減少近500人，高分群人數比率也略降，可能對學生而言試題稍難；今年自然科滿級分人數雖略增，但頂標、前標和111學年相同，因此還在可接受範圍內。

大學招生委員會聯合會於111年宣布，114學年分科測驗將加考數乙。大考中心副主任黃璀娟指出，去年已公布114學年分科測驗數乙的考試說明，包括測驗內容、題型等，預計今年5、6月會再公布參考試卷，114學年分科測驗簡章預計今年8月公告，屆時也會納入數乙考試日程。（編輯：陳政偉）1130227

113年學測各科5標。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
113年學測各科5標。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
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