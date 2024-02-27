學測成績公布 數A頂標12級分近4年最高
2024/2/27 09:32（2/27 09:57 更新）
（中央社記者許秩維台北27日電）113學年學測成績今天公布，國文、英文、社會、自然考科的頂標皆為13級分，數A和數B頂標則是12級分，數A頂標是近4年最高。
大學入學考試中心今天舉行113學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。
大學入學考試中心副主任岳修平表示，113學年學測共12萬172人報名，比111學年增加，其中非應屆考生1萬4412人也是近3年最多；學測國文、英文、數A、自然等考科選考人數皆呈現逐年增加的趨勢。
在選科科目數方面，岳修平提到，113學年選考6科的考生比率最高（40.74%），比前2年提升，其次是選科4科（28.43%）和選考5科（26.69%）。
今年學測各科頂標分別為國文13級分、英文13級分、社會13級分、自然13級分、數學A是12級分、數學B是12級分；國文和英文頂標近3年持平，數學A頂標、前標都是近4年最高，數B、自然的頂標近2年持平，113學年社會頂標比112學年提升1級分，和111學年持平。（編輯：陳政偉）1130227
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