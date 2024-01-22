學測數B首度沒考圓錐截痕 估有利理組生跨考

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（中央社記者陳至中台北22日電）113學年度學科能力測驗數學B考科，多個解題團隊都提及，首度沒考到數B課程特有的「圓錐截痕（圓錐曲線）」，可能對理組跨考的學生有利，預估難度是近3年最高的1次。

108課綱將高中數學分成數學A、數學B兩種課程。數A適用高數學需求，對應理工和部分商學科系；數B適用低數學需求，對應文、法、社會科學科系。學測於111學年度開始，也分成數A、數B施測，考生可自由選考。

今天登場的數B，得勝者文教解題教師解創智分析，考題一如以往，重視閱讀理解，題目長度比數A長許多，算是出得很好的1份試題。然而他也擔心，今年較缺乏數B課程獨有的內容，數A考生不用特別讀過數B，也能從容應對，可能會有極大優勢。

解創智舉例，過去2年學測都考到「圓錐截痕」，這是數B才有的內容，數A學生一般沒學過。地球經緯度有考到，雖然也是數B內容，但數A學生有學地球科學，解題也不會遇到困難。

另外，像是選填第13題，考生如果沒有看穿其中規律，恐怕要算好幾遍才能解出。解創智認為，對數B學生來說，重點應是觀念，不要太過強調計算能力，建議考題不要太整學生。

補教老師魏上智也提到，理組可能不會用經緯度的概念去計算，直接使用向量或繪圖來解題。

特色試題部分，第3題出了射擊遊戲情境，補教老師認為相當有趣，解法多元，不只是斜率，也可用二元一次不等式切入。第11題考到碳排放量，與課本中提到的公司成長率等例子接近，只是換了一下背景，推測對考生來說，不會有特別的困擾。

補教預估的5標（頂、前、均、後、底標）依序為11、9、6、4、3，其中頂、前、均標較去年度降低1級分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊認為，今年數學B考題文字量增加、計算量改變不大，整體屬難易適中，難度比去年提升。

全中教認為，題目排列由易而難循序漸進，可鼓勵學生不要太早放棄。進一步分析章節分布，今年無數B特有的圓錐曲線題目，幾何題較少、代數題增多，但整體而言，對文組學生來說是適合的題目。（編輯：管中維）1130122

113學年度學科能力測驗數學B考科，得勝者文教解題團隊指出，首度沒考到數B課程特有的「圓錐截痕（圓錐曲線）」，可能對理組跨考的學生有利。左起為數學教師魏上智、解創智。中央社記者陳至中台北攝 113年1月22日