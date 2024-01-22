更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 生活
學測
新聞專題
學測9/97
首頁 / 生活

學測數B首度沒考圓錐截痕 估有利理組生跨考

2024/1/22 14:07（1/22 19:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）113學年度學科能力測驗數學B考科，多個解題團隊都提及，首度沒考到數B課程特有的「圓錐截痕（圓錐曲線）」，可能對理組跨考的學生有利，預估難度是近3年最高的1次。

108課綱將高中數學分成數學A、數學B兩種課程。數A適用高數學需求，對應理工和部分商學科系；數B適用低數學需求，對應文、法、社會科學科系。學測於111學年度開始，也分成數A、數B施測，考生可自由選考。

今天登場的數B，得勝者文教解題教師解創智分析，考題一如以往，重視閱讀理解，題目長度比數A長許多，算是出得很好的1份試題。然而他也擔心，今年較缺乏數B課程獨有的內容，數A考生不用特別讀過數B，也能從容應對，可能會有極大優勢。

解創智舉例，過去2年學測都考到「圓錐截痕」，這是數B才有的內容，數A學生一般沒學過。地球經緯度有考到，雖然也是數B內容，但數A學生有學地球科學，解題也不會遇到困難。

另外，像是選填第13題，考生如果沒有看穿其中規律，恐怕要算好幾遍才能解出。解創智認為，對數B學生來說，重點應是觀念，不要太過強調計算能力，建議考題不要太整學生。

補教老師魏上智也提到，理組可能不會用經緯度的概念去計算，直接使用向量或繪圖來解題。

特色試題部分，第3題出了射擊遊戲情境，補教老師認為相當有趣，解法多元，不只是斜率，也可用二元一次不等式切入。第11題考到碳排放量，與課本中提到的公司成長率等例子接近，只是換了一下背景，推測對考生來說，不會有特別的困擾。

補教預估的5標（頂、前、均、後、底標）依序為11、9、6、4、3，其中頂、前、均標較去年度降低1級分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊認為，今年數學B考題文字量增加、計算量改變不大，整體屬難易適中，難度比去年提升。

全中教認為，題目排列由易而難循序漸進，可鼓勵學生不要太早放棄。進一步分析章節分布，今年無數B特有的圓錐曲線題目，幾何題較少、代數題增多，但整體而言，對文組學生來說是適合的題目。（編輯：管中維）1130122

113學年度學科能力測驗數學B考科，得勝者文教解題團隊指出，首度沒考到數B課程特有的「圓錐截痕（圓錐曲線）」，可能對理組跨考的學生有利。左起為數學教師魏上智、解創智。中央社記者陳至中台北攝 113年1月22日
113學年度學科能力測驗數學B考科，得勝者文教解題團隊指出，首度沒考到數B課程特有的「圓錐截痕（圓錐曲線）」，可能對理組跨考的學生有利。左起為數學教師魏上智、解創智。中央社記者陳至中台北攝 113年1月22日
113學年度學科能力測驗數學B科22日登場，全國高級中等學校教育產業工會解題團隊認為整體屬「難易適中」，對文組學生來說是適合的題目。（全中教提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月22日
113學年度學科能力測驗數學B科22日登場，全國高級中等學校教育產業工會解題團隊認為整體屬「難易適中」，對文組學生來說是適合的題目。（全中教提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年1月22日
#解創智
#數學
#學測
延伸閱讀
學測數B圖形題作答花時間 考生：比模擬考簡單學測成績個人申請 估自費醫科56級分有機會俄烏戰爭入學測社會科考題 難易程度考生看法不一
學測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
學測數B圖形題作答花時間 考生：比模擬考簡單
172.30.142.17