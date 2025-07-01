陳謙文赴泰挑戰石灰岩攀岩 膝蓋擦傷喘到快斷氣

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（中央社記者洪素津台北1日電）主持人何美主持旅遊實境節目，這次找演員陳謙文一起到泰國挑戰石灰岩攀岩及泰拳。陳謙文說，攀爬石灰岩是一場硬核體能訓練，爬不到一半手就抽筋，膝蓋更擦傷，喘到快斷氣。

何美主持「飛吧！玩客」，帶陳謙文一起前往泰國甲米（喀比島）體驗極限運動，2人挑戰特有地形「石灰岩攀岩」，首次攀爬便選最難路線，不只何美手臂掛彩，陳謙文的膝蓋也被岩壁劃傷。製作單位並安排2人學泰拳，了解背後文化與技巧，甚至上擂台實際對戰。

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陳謙文透過新聞稿分享，石灰岩攀岩真的難度很高，「爬到1/3的高度時，我的手已經開始抽筋，腳也開始亂踩。教練明明在底下指揮我往哪裡走，但累到完全聽不進去，只想趕快爬完。」

泰拳訓練也是一段難忘旅程，陳謙文笑說：「泰拳真的很有強度，一步步從基本動作學起，到最後直接上擂台對打，整個過程體力消耗超大。」尤其連續出拳的訓練要求一氣呵成、反覆多次，讓他最後直接癱在地上，大喊「太爽快了」。（編輯：張雅淨）1140701