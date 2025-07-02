地上權案難貸與信用管制有關？央行重申2原則澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行近日接獲不動產業者陳情，反映民眾有意購買地上權案，但申貸不容易，認為是受央行信用管制影響。中央銀行重申2原則，但也指出，地上權案可能因沒有土地所有權，銀行授信態度偏向保守。

央行近期接獲不動產業者反映民眾無法辦理地上權貸款，認為是受央行選擇性信用管制波及，央行今天特別發布新聞稿，說明2原則。

首先，辦理地上權借款者如果符合以下3種情形，不會受到央行不動產抵押貸款規定的限制。

第一，符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件或名下無房無貸者（非高價住宅貸款）。

第二，借款人因繼承取得的房屋及房貸，不計入借款人名下房屋數及房貸戶數；也就是繼承取得房屋者，新申辦的購屋貸款（非高價住宅貸款），不受央行規定限制。

第三，借款人有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦的第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款），不受央行規定限制。

透過 Google News 追蹤中央社

其次，辦理地上權借款者如果符合上述不受央行規定的案件，貸款條件仍依金融機構授信規定，按擔保品狀況、借款人收入及信用條件等辦理。

央行官員表示，地上權案有不同態樣，但因為缺乏土地所有權，銀行衡量擔保品價值時，態度相對保守，就可能影響授信條件；央行透過新聞稿說明，也是避免外界誤會。（編輯：張均懋）1140702