外傳信用管制擬鬆綁 央行還原現場稱與事實不符

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）中央銀行總裁楊金龍日前於立法院財委會表示信用管制措施將滾動檢討，卻被解讀為政策轉向，擬排除一般民眾購屋貸款。央行今天發布新聞稿還原現場，強調並無此事，並駁斥央行限縮十大建商貸款傳言，請民眾勿輕信臆測資訊。

近日部分報導及社群平台貼文指稱，央行將調整選擇性信用管制，排除一般民眾貸款，改成只限法人，且傳出央行下達指令，要八大行庫的前十大建商放款餘額必須降低。

央行今天發布新聞稿澄清，近日媒體報導信用管制政策轉向及限縮十大建商貸款等新聞，均與事實不符。

調整選擇性信用管制部分，央行特別還原現場，指出總裁楊金龍8日於立法院財政委員會專題報告，並接受立委質詢，當時立委關切央行第七波信用管制措施實施後，銀行不動產貸款集中度已下降，6月理事會是否調整。立委並指出，信用管制措施應對法人繼續嚴格，但不要打到自然人、換屋族，楊金龍當下回應，央行會滾動檢討。

央行新聞稿指出，並無央行將調整信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人情況，央行選擇性信用管制措施是否調整，是由理事會綜合考量信用管制措施的執行成效，房地產相關政策對房市的可能影響後決定。

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央行補充，113年8月央行採取道德勸說，請銀行自主控管去年第4季至今年第4季不動產貸款總量。央行要求銀行就不動產貸款總量進行管制，並未涉及個別貸款者，因此並無央行要求八大公股行庫對十大建商降低放款的事情發生。

央行強調，對於信用管制措施及相關資訊，央行均會透過官方管道，包含央行網站、新聞稿等方式發布，其他來源的資訊、影片及臆測，如果與央行公開資訊不同者，請民眾切勿輕信。（編輯：林淑媛）1140513