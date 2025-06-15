傳民眾申辦新青安遭拒 行庫：核貸端視信用財務狀況

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（中央社記者張璦台北15日電）近來傳出有民眾申辦8大公股銀行主辦的新青安房屋貸款遭拒，行庫表示，民眾、其配偶及未成年子女無自有住宅，即可申請新青安，但銀行仍須基於主管機關徵審授信規範，按申貸民眾的信用狀況、收支比及還款能力等條件，辦理核貸。

也就是說，新青安申貸案核貸與否，個案的信用、財務條件等也是銀行評估面向。

財政部轄下8大行庫2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款，青安貸款並於2023年8月1日起放寬利率、貸款額度、貸款年限、寬限期等各項條件，即外界俗稱的「新青安」。由於新青安條件優於一般銀行房貸，吸引不少首購族申貸，不過近來傳出有民眾申貸遭拒。

土地銀行今天透過新聞稿表示，配合政府新青安貸款政策一向不遺餘力，受理授信案件恪遵授信審查原則及主管機關相關規範，凡符合青安貸款資格的民眾皆可受理申請，並審酌個案資金用途、償還來源、債權保障等情形，以核給適度融資額度。

土銀說明，為協助申請人管控風險，若申請人收入與負債顯不相當致影響償債能力者，將主動關懷及提醒應審慎評估自身財務能力及控管財務風險，避免市場波動風險影響其還款能力，以維護良好信用。

兆豐銀行亦指出，本於企業社會責任，積極配合政府政策，新青安優惠貸款是為協助國內無自有住宅的首購族群購屋自住，所提供利率、寬限期及貸款年限等優惠措施，以減輕民眾資金負擔，因此本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。

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兆豐銀強調，公股銀行承辦新青安優惠貸款，均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾的信用狀況、收支比及還款能力等條件，辦理核貸。

基於關懷民眾及維持居住正義，兆豐銀提醒欲申辦新青安貸款的民眾，購屋貸款資金龐大，宜建立健全收支計畫，審慎評估自身財務條件，避免因房市波動風險影響還款能力，以維護良好信用、兼顧生活品質。（編輯：林家嫻）1140615