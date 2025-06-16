財部釋國有地上權 AIT舊址權利金底價近20億吸睛

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部國產署今天公告12宗國有地招標設定地上權標的，權利金底價新台幣42.7億元，8月4日開標；其中屬首次列標者包含位於台北市大安區的美國在台協會（AIT）舊址，權利金底價近20億元，此商業區土地約462坪，為罕見釋出的精華地區大面積標的。

財政部國產署副署長李政宗今天在例行記者會說明最新一批國有土地招標設定地上權標的，縣市分布為台中市3宗，台北市、新北市、高雄市各2宗，桃園市、台南市、嘉義市各1宗，合計12宗、總面積2.35公頃，權利金底價42億7448萬餘元，訂於8月4日開標，地上權存續期間皆為70年。

李政宗表示，這批次為首次列標者有9宗，屬商業區土地有2宗，其中新北市永和區商業區土地，位於竹林路巷內，周邊銀行林立，服務性機能完善。

李政宗說明，台北市大安區商業區土地為美國在台協會舊址，鄰近捷運大安森林公園及大安站，為罕見釋出的台北市精華地區大面積標的、約462坪，權利金底價19億8697萬4080元，為本次標的權利金底價最高者。

同時，首次列標屬住宅區土地有4宗，李政宗指出，台北市信義區土地，位於吳興街靜巷內，鄰近台北醫學大學附設醫院及惠安公園，生活機能完善；新北市林口區土地，鄰近林口工一工業區、林口國民運動中心及松柏公園；桃園市大園區土地，位於菓林重劃區內，四面臨路，為一完整街廓，鄰近桃園國際機場；台中市南區土地，位於第13期市地重劃區內，土地坵型方正，鄰近中山醫學大學附設醫院。

屬工業區土地有2宗，李政宗表示，皆位於台中市辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區的西南隅，區位良好。另有1宗嘉義市第三種休閒專用區土地，可規劃健康防老園區，興建健康住宅。

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至於曾列標的3宗標的，李政宗指出，與先前列標時相比，這3宗土地市價均有上漲，其中2宗高雄市土地分別為仁武區社區中心商業區土地，鄰近國道1號及10號鼎金系統交流道，交通便利，及小港區住宅區土地，鄰近高雄公園及小港森林公園，生活機能良好；台南市東區平實營區商業區土地，三面臨路且坵塊方整，屬市中心的大面積優質標的。

李政宗進一步表示，國產署配合中央政府推動長期照顧服務政策，辦理指定長照產業招標設定地上權，預計將於6月公告6宗土地招標，位於新北、雲林、高雄、嘉義、台中；國產署指出，各宗標的皆鄰近醫院，且這次將放寬投標人資格，以促民間業者投入。（編輯：張均懋）1140616