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港媒：泰國代總理蘇里雅為華裔 多次返廣東祭祖

2025/7/2 17:41
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（中央社台北2日電）港媒報導，泰國總理貝東塔因電話錄音風波遭停職後，暫代總理職務的泰國副總理蘇里雅是祖籍中國廣東省普寧市的華裔，中文名為「莊俊奇」，曾多次返回普寧市的果隴村祭祖。

星島網報導，曾在泰國多屆內閣擔任部長的蘇里雅（Suriya Jungrungrungkit），祖籍是廣東省普寧市燎原鎮的果隴村，是泰國三友集團總裁、有「汽車大王」之稱的知名僑領莊漢忠的胞弟。

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報導說，蘇里雅也是先前被解散的泰國「未來前進黨」黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）（中文名「莊海文」）的叔叔。

報導提到，蘇里雅曾多次前往果隴村祭祖。根據微信「果隴莊氏一家」公布訊息，蘇里雅曾在2024年10月17至24日間，與兄長莊漢忠及兒孫輩一行20人前往果隴村及母親的祖籍大壩鎮葫蘆地村祭祖，並參訪父母親80多年前生活過的老宅，還致贈紅包和助困救濟金，在當地引起轟動。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140702

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