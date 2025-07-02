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台中15日舉辦城鎮韌性演習 市府召開預備會議

2025/7/2 16:35（7/2 16:46 更新）
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台中市將於15日舉行城鎮韌性演習，市府2日召開演習預備會議，由市長盧秀燕（前右3）主持。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年7月2日
台中市將於15日舉行城鎮韌性演習，市府2日召開演習預備會議，由市長盧秀燕（前右3）主持。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年7月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市將於15日舉行城鎮韌性演習，台中市政府今天召開演習預備會議，市長盧秀燕表示，面對日益嚴峻的國家情勢，市府務必為市民安危做好最萬全準備。

國軍部隊將於7月9日至18日，展開為期10天9夜的「漢光41號演習」，漢光演習期間，台中市預計15日舉辦城鎮韌性演習，同步進行防空避難與民防演練，將透過這次演習機會，驗證台中市政府與民間相互支援合作與應變能力，齊力建構全社會防衛韌性的目標。

盧秀燕今天在主持演習預備會議表示，今年的「城鎮韌性演習」首度整合過去辦理的「萬安演習」與「民安演習」，雖為合併舉行，內容仍各有側重，萬安著重於防空避難演練，民安則聚焦於防災救難。

盧秀燕說，市府也派員參與中央相關籌備會議與協調工作，但為求演習周延，她主動召開此次預備會議，邀集相關機關首長共同熟悉演習流程與細節。她認為，不能只仰賴少數人掌握資訊，全體機關都應明確自身角色與任務，確保演習期間能迅速因應各種情境，展現市府整體應變能力。

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盧秀燕強調，這次演習不應僅視為單一任務，而是檢視並強化市府平時整備機制的良機。各單位務必正視，積極落實整備工作，為市民安全做好萬全準備。

台中市民政局長吳世瑋說明，演習當天下午1時30分至2時將實施防空演習，防空警報響起時，應立即「就近避難」，並強調「地下優於地上」、「室內優於室外」、「遠離外牆門窗」、「避開危險物品」4大原則，優先進入地下室或防空疏散避難設施，聽從現場警察與民防人員指示行動。（編輯：謝雅竹）1140702

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