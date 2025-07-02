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國民黨組發會副主委收押 法院：2共犯尚未到案

2025/7/2 16:28（7/2 16:38 更新）
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國民黨組發會副主委黃碧雲（前右）。（中央社檔案照片）
國民黨組發會副主委黃碧雲（前右）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）國民黨組發會副主委黃碧雲涉立委伍麗華罷免案遭收押，屏東地院今天表示，黃碧雲坦承有交代抄寫提議書事實但未說明是否受他人指示，且尚有2名共犯未到案，今天起羈押禁見。

屏東地方法院新聞稿指出，黃碧雲負責選務工作，與專委李得全、伍麗華罷免案領銜人張芳碩、隋男、柯男、謝男、盧男等人，共同基於行使偽造私文書及非法利用個人資料等，今年1月25日至2月2日，在國民黨組發會辦公室或中山廳，抄寫黨內電腦或名冊內黨員姓名、身分證統一編號、戶籍地址等個人資料。

在2月6日送件至中央選舉委員會，提出立法委員伍麗華罷免案，經發現名冊中有1017人不符資格，含提議前已死亡、未具山地原住民身分、戶籍地址錯誤等，並由張芳碩補件，不料在3月5日，以同樣手法補提代抄提議人名冊給中選會，經查對，仍有504人不符資格。

屏東地院表示，黃碧雲坦承有交代抄寫提議書事實，足認涉犯刑法行使偽造文書罪、個人資料保護法、公職人員選舉罷免法等罪嫌疑重大，又尚有盧男及謝男2名共犯尚未到案，且黃碧雲並未說明是否受他人指示。

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屏東地院強調，如任由黃碧雲在外，實有影響共犯或證人之虞，有羈押必要，自今天起羈押並禁止接見、通信。

屏東地檢署偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案疑涉不法，在5月及7月發動搜索、約談26人，先後有張芳碩及黃碧雲遭收押，共有8人分別以新台幣10萬元至50萬元不等交保。（編輯：黃名璽）1140702

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