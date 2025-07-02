組發會副主委收押 伍麗華籲藍高層為組織犯罪負責

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）國民黨組發會副主委黃碧雲，涉民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案偽造文書，遭收押禁見；伍麗華今天呼籲，藍營高層站出來，為自己組織犯罪行為負責。

伍麗華今天透過影片回應指出，支持檢調一切依證據查辦，呼籲藍營黨高層站出來，為自己的組織犯罪行為負全責，不要牽連到無辜族人。

國民黨表示，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供的情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案疑涉不法案件，今年5月發動第1波搜索國民黨屏東縣黨部等8處，約談伍麗華罷免案領銜人張芳碩等11人，訊後張芳碩聲押禁見獲准，連姓男子及高姓男子則均以新台幣10萬元交保，並限制出境出海。張芳碩目前仍在押。

屏檢昨發動第2波搜索行動，搜索國民黨桃園市、南投縣、花蓮縣及台東縣等黨部，約談國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全等15人到案說明。

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屏檢認為黃碧雲涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法、公職人員罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞及羈押必要性，向法院聲請羈押禁見，屏東地方法院今天裁定羈押禁見，成了全案第2名收押者。

另外，李得全諭知新台幣50萬元交保，組發會隋姓黨工、柯姓黨工以20萬元交保，國民黨南投縣黨部葛姓總幹事、溫姓黨工10萬元交保，台東縣黨部張姓書記長20萬元交保。（編輯：陳仁華）1140702