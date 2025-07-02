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罷免伍麗華涉偽造文書 國民黨組發會副主委黃碧雲羈押禁見

2025/7/2 11:56（7/2 12:58 更新）
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圖為北檢6月25日傳喚國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲（前）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東地檢署偵辦山地原住民立法委員伍麗華罷免提議疑涉偽造文書案，聲押國民黨組發會副主委黃碧雲，屏東地方法院今天上午裁定羈押禁見。

屏東地方法院今天上午10時30分開庭訊問黃碧雲，上午11時許即裁定羈押禁見。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，偵辦伍麗華罷免提議案疑涉不法案件，昨天針對國民黨桃園市黨部、南投縣黨部、花蓮縣黨部及台東縣黨部，還有國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全等處執行搜索，共約談15人到案說明。

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檢察官訊後，認定黃碧雲涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法、公職人員選舉罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞及羈押必要性，向法院聲請羈押禁見。

另外，李得全涉偽造文書、個人資料保護法等罪嫌，檢察官今天凌晨諭知新台幣50萬元交保，有5名黨工分別以10萬元與20萬元不等交保，其他8名黨工請回。（編輯：蕭博文）1140702

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