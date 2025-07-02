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組發會副主委遭羈押禁見 國民黨：違反法律程序正義

2025/7/2 12:52（7/2 12:58 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）屏東地檢署偵辦山地原住民立法委員伍麗華罷免提議疑涉偽造文書案，屏東地方法院今天裁定國民黨組發會副主委黃碧雲羈押禁見。國民黨表示，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供的情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。

屏東地檢署偵辦山地原住民立法委員伍麗華罷免提議疑涉偽造文書案，屏東地方法院今天上午10時30分開庭訊問黃碧雲，上午11時許即裁定羈押禁見。

國民黨發言人楊智伃發出聲明表示，在上次「無保請回」、缺乏明確證據之下，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供的情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法。

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楊智伃表示，黃碧雲遭羈押禁見，其為黨內組織動員重要幹部，卻在大罷免進入關鍵倒數時期遭無端羈押，時機敏感之舉，賴政府試圖瓦解在野於罷免投票前黃金週、投票前一晚的在野大動員，已令民眾高度質疑。

楊智伃呼籲，所有關心台灣民主、拒絕獨裁打壓的公民，26日一定要站出來投下「不同意罷免」，因為這不僅是對不公不義的司法迫害說不，更是保衛民主、捍衛憲政的關鍵行動，「今天是他們，明天可能就是你我」，台灣不能沉默。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140702

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