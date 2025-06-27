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罷免幽靈連署案 國民黨台中黨部偽造4千份名冊34人遭訴

2025/6/27 11:19（6/27 11:35 更新）
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國民黨台中市黨部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）中檢偵辦台中市立委罷免提案涉幽靈連署案，經查國民黨台中市黨部書記長、總幹事、黨工等34人涉偽造文書、違反個資法等，偽造4258份名冊，其中4人另涉違選罷法，偵結起訴。

民進黨立委蔡其昌、何欣純罷免提案遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署5月2日執行首波行動，指揮調查局台中市調處、保安警察第四總隊等偵辦。

台中地檢署今天偵結罷免提議名冊偽造文書、違反個資法案，總計查出偽造名冊4258份，共起訴國民黨台中市黨部幹部與黨工34人，其中市黨部第一組總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒等4人另涉選罷法起訴。

台中地檢署發布新聞稿指出，中國國民黨台中市黨部在今年1月開會決議，對台中各地發起罷免國民黨立委一事進行反制，針對台中立委第1選區、第7選區的民進黨籍蔡其昌、何欣純發起罷免。

伍康龍擔任罷免事務總負責人，陳劍鋒協助推動。伍康龍起意抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫、偽造罷免案的提議人名冊，陳劍鋒配合辦理。

伍康龍在台中市黨部幹部公務及業務等群組中傳送訊息，集合組內執行長、副執行長等人，到國民黨台中市黨部會議室出席專案講習，伍康龍另指示不知情人員操作黨籍系統，下載第1、7區的黨員名冊等資料。

專案講習由伍康龍主持，他說明並要求在場人大量抄寫罷免提議人名冊，要求勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、避免重複抄寫，須以黑筆、藍筆交替書寫，提議書日期統一為114年2月1日或2日，符合選罷法規定。

伍康龍等34人著手偽造蔡其昌、何欣純罷免提議名冊，在提議書的「簽名或蓋章」欄位偽造提議人署押。伍康龍、陳劍鋒又指揮人員整理、編排，避免相同字跡連續出現，調換順序交錯置放以避免遭識破，逐一蓋印、編號、影印、裝訂，由伍康龍等人遞交給中選會。

台中市選委會查對、刪除不合格後，蔡其昌、何欣純罷免案距離門檻尚需補件。伍康龍、陳劍鋒又指揮他人抄寫、偽造罷免提議書，並前往中選會遞交補件，統計偽造份數4258份。

檢察官認為，伍康龍等34人推動罷免事務，應恪遵法令，卻恣意利用黨員資料，短時間集體、大量偽造提議名冊並加以行使，以僥倖取巧的方式搶快罷免程序，影響中選會、台中市選委會審核罷免提議案的正確性、被冒名人行使罷免權的自由意志，對憲政秩序的直接挑戰，使多年來努力建立的選舉、罷免制度遭受破壞，其衝擊深遠絕非一般偽造文書、違反個資法之案件所能比擬。

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審酌伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮的主導地位，2人事後均有刪除對話紀錄的滅證行為，到案時也未坦承，惟偵結之前終能坦認犯行，建請法院綜合考量上情，從重量刑，以儆效尤。審酌其他人坦承行使偽造文書、否認非法利用個人資料，部分人是聽令伍康龍、陳劍鋒的指示，建請量處適當之刑。

其餘區黨部執行長、副執行長等28人，並非基層角色，所犯雖屬不當，犯後尚能坦認犯行並配合調查，指認所偽造的提議人名冊，且是受伍康龍等人的壓力而為，倘若在審理程序中仍為認罪，算是具有真實悔意，建請法院從輕量刑，並酌予宣告緩刑，以啟自新。（編輯：李錫璋）1140627

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