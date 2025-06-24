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罷免連署涉偽造 國民黨新北書記長等31人遭起訴

2025/6/24 14:16（6/24 14:44 更新）
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國民黨新北市黨部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北24日電）新北檢偵辦民進黨立委蘇巧慧、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人，在押的陳貞容將移審新北地院。

新北地檢署指出，偵結民進黨立委蘇巧慧、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造案，涉偽造罷免提議共2566份，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴陳貞容、國民黨新北市黨部書記朱蓓儀、國民黨新北市黨部書記林建鎰、國民黨新北市黨部書記兼總務郭勝雄。

被起訴者也包括：國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、土城區黨部執行長楊開茗、樹林區黨部執行長盧鋒瑋、三重區黨部執行長羅大宇、蘆洲區黨部執行長許勝雄、五股泰山林口區黨部執行長黃昌正、淡水八里三芝石門區黨部執行長鄭國榮、中和區黨部執行長林秀慧、新店烏來深坑坪林石碇區黨部執行長劉本勤、汐止金山萬里區黨部執行長張志成、瑞芳平溪雙溪貢寮區黨部執行長陳俊睿。

檢方也起訴板橋區黨部主委邱宏濱、板橋區黨部書記蔡甘子、板橋區黨部志工朱育萲，三重北區幹部聯誼會會長羅澄銘、三重東區幹部聯誼會會長吳祺祥、三重中區幹部聯誼會會長潘進成、三重中區幹部聯誼會副會長丁英、三重西區幹部聯誼會副會長陳芬蘭、三重南區幹部聯誼會總幹事許黎雪、三重北區幹部聯誼會會員應大華、文宣會會長陳育明。

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另外，檢方也起訴提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免案召集人王昱人、提議罷免立委張宏陸發起人吳禹辰、提議罷免立委張宏陸備補領銜人賴志宏、提議罷免立委李坤城備補領銜人陳冠至。

其他志工及蔡甘子友人等19人緩起訴，至於提議罷免立委蘇巧慧備補領銜人蔡承睿、提議罷免立委張宏陸領銜人徐偉豪、提議罷免立委李坤城領銜人宋建樑等11人不起訴。（編輯：林恕暉）1140624

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