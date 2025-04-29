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罷免涉不實連署 國民黨新北黨部書記長陳貞容羈押禁見

2025/4/29 12:35（4/29 14:15 更新）
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新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，28日指揮搜索國民黨新北市黨部等3處，帶回4人。市黨部書記長陳貞容（右3，著牛仔褲者）29日凌晨0時30分許移送新北檢複訊。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，28日指揮搜索國民黨新北市黨部等3處，帶回4人。市黨部書記長陳貞容（右3，著牛仔褲者）29日凌晨0時30分許移送新北檢複訊。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
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（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北29日電）新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，昨天指揮搜索國民黨新北市黨部等3處，帶回4人。市黨部書記長陳貞容今天移送新北檢複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。昨天上午發動第2波搜索，前往國民黨新北市黨部等地搜索並帶回陳貞容、書記朱蓓儀並約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以釐清案情。

全案經陸續送檢方複訊後，蔡甘子、朱蓓儀及羅大宇等人訊後請回。陳貞容於今天凌晨0時30分許移送新北檢複訊，檢察官訊問2個多小時後，將陳貞容聲押禁見。

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新北地院今天上午11時召開羈押庭，經審理約1小時後，法官裁定羈押獲准，成為新北檢方偵辦此案首名遭羈押獲准的國民黨黨工。

新北檢於日前首度搜索後，國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、三重區黨部志工應大華及提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人，遭檢方聲押禁見，新北地院16日裁定，6人分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。（編輯：張銘坤）1140429

#國民黨
新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
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