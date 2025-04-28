檢搜索國民黨部 童子瑋：死亡連署恐全台串聯偽造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆檢方偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷及張之豪案提議人名冊涉死亡連署，搜索國民黨基隆市黨部。基隆市議會議長童子瑋說，「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為。

民進黨籍基隆市議會議長童子瑋今天在臉書Facebook粉絲專頁發文指出，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨地方黨部為了配合黨中央的反制行動，「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造的行為，而檢調單位依法啟動調查，這本來就是法治社會正常的程序。

童子瑋表示，國民黨立委林沛祥說，檢調的行動，都是總統賴清德的司法追殺，這樣的說法實在是讓人感到不解。不過，確實也有很多鄉親在問，為什麼現在偽造文書抓得這麼嚴，好像跟以前不太一樣。

童子瑋說，除了刑法外，公職人員選舉罷免法也特別規定，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金」。而這條法律，就是藍白多數國會在去年12月20日強行三讀通過的。

童子瑋說，最關鍵在於當時國民黨為了想要避免民進黨發起罷免，也將偽造文書罪原條文中的「足以生損害於公眾或他人者」的文字全數移除，希望讓民進黨害怕就不敢發動大罷免，但他們忽略的，卻是民間的執行力和憤怒，根本不需要名冊抄寫，而是一波又一波的社會響應。

透過 Google News 追蹤中央社

童子瑋表示，很多藍營支持者說，死亡連署並沒有造成什麼損害，根本不需要檢調大規模查緝，但問題是，是藍營把這個法律要件拿掉的。

童子瑋說，這幾個月來，國民黨一邊抗議司法迫害，一邊又動員群眾包圍地檢署，甚至發動全台各地的群眾集會，試圖把自己涉入的違法行為，轉嫁成政治議題。藍白一路走歪，不只是讓曾經支持國民黨的知識藍選民更加失望，也讓一般市民更難相信國民黨有真正面對問題的誠意。（編輯：方沛清）1140428