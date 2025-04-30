基隆民政處長張淵翔涉查戶政個資助罷免 謝國樑：會討論職務調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基隆30日電）檢方調查基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統個人資料、協助罷免連署，法院昨晚裁定交保候傳，對於是否調整張淵翔職務，基隆市長謝國樑今天說，會與相關業務單位討論，若有消息會立刻向外界報告。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉不實連署，經檢察官複訊後，昨天向基隆地方法院聲押張淵翔，法院昨天深夜裁定張淵翔40萬元交保，並限制住居，且不得與共犯、證人聯繫。

謝國樑上午在基隆市政府貴賓室受訪表示，他尊重司法和法院的裁定，及尊重相關訴訟程序。近日會與人事處、政風處及民政相關主管業務單位討論，假如有更進一步消息，會立刻向外界報告。

謝國樑說，偽造文書罪雖然是5年以下徒刑，但是公務人員有可能會加重1/2刑責，他覺得這件事也不能小覷，市府大部分員工沒有參與此案，仍有非常多員工努力工作、奉公守法，會繼續把工作做好。

民進黨基隆市議員鄭文婷質疑基隆市府除張淵翔牽涉此案外，有沒有更高層的主管牽扯在內，記者詢問，是暗指謝國樑是否涉入其中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝國樑說，他在政治大學法研所刑事法學中心念了4、5年，才辛苦拿到碩士學位，基本上對刑法構成要件相當清楚且謹慎，「那我想我這樣子已經回答您的問題了，謝謝」。

張淵翔是前國民黨籍基隆市長張通榮之子，原本以民政處長兼任基隆市選舉委員會總幹事，去年在謝國樑的罷免案期間，張淵翔卸下選委會總幹事職務，總幹事由民政處副處長趙明華接任。（編輯：林恕暉）1140430