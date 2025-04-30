加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 社會

基隆民政處長張淵翔40萬交保 坦承查戶政系統個資助罷免

2025/4/30 03:26（4/30 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，29日聲押基隆市政府民政處長張淵翔（圖），法院裁定40萬元交保，並限制住居，辦理交保後，張淵翔30日凌晨0時許離開基隆地院。中央社記者王朝鈺攝 114年4月30日
基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，29日聲押基隆市政府民政處長張淵翔（圖），法院裁定40萬元交保，並限制住居，辦理交保後，張淵翔30日凌晨0時許離開基隆地院。中央社記者王朝鈺攝 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市政府民政處長張淵翔，涉嫌查詢戶政系統個人資料，協助罷免連署，遭基隆地檢署聲請羈押。法院表示，張淵翔犯罪嫌疑重大，考量坦承犯行，准以40萬元交保，並限制住居。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，經檢察官複訊後，昨天向基隆地方法院聲押張淵翔、鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發。

法院昨天晚間6時許召開羈押庭，深夜11時53分，裁定張淵翔40萬元交保，並限制住居，且不得與共犯、證人聯繫，紀文荃及張金發收押禁見。張淵翔的妻子今天凌晨約0時25分辦理交保後，張淵翔離開基隆地院搭車離去。

法院表示，張淵翔經訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔對犯行供承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分。

法院指出，紀文荃及張金發否認羈押書所載犯罪嫌疑事實及罪名，經綜合勾稽證據後，足認2人涉犯個人資料保護法、行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

法官提出，同案被告國民黨基隆市黨部主委吳國勝，為罷免連署而成立「勝之群組」微信群組，群組內轉貼「國民黨台南市部被搜索 帶回6人調查」的新聞連結後，紀文荃隨即將原群組成員移除退出，再予重組群組，並向其他成員表示「原群再請大家清除」。

google news透過 Google News追蹤中央社

法官表示，紀文荃及張金發均否認犯行，所述避重就輕，且尚有多位共犯尚未到案，可認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性，認檢察官所述紀文荃、張金發的羈押必要性為有理由。

此外，同案被告吳國勝、鄭文婷案備補領銜人許紹業、張之豪案領銜人游正義，經檢察官複訊後，分別諭令各以30萬元、3萬元、15萬元交保。（編輯：洪啓原）1140430

#基隆地檢署
#張之豪
#張淵翔
#鄭文婷
#民進黨
#國民黨
#紀文荃
#吳國勝
延伸閱讀
罷免議員涉死亡連署 國民黨仁愛區黨部主任等人遭聲押基隆民政處長遭聲押是否調動 謝國樑：視法院裁定搜索國民黨基隆市黨部挨批雙標 基檢：辦案需要陳貞容遭羈押被揭是選委會委員 新北將提報免派案黃呂錦茹涉罷免綠委不實連署羈押禁見 北院：有勾串、滅證之虞基隆民政處長涉查戶政系統助罷免 吳思瑤：嚴重醜聞
張淵翔
基隆民政處長張淵翔獲交保 基檢將提抗告基隆民政處長張淵翔40萬交保 坦承查戶政比對國民黨員個資助罷免
紀文荃
檢搜索國民黨基隆市黨部 約談2議員罷免案領銜人鄭文婷控違個資法 罷免領銜人：收意願單非連署書
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：