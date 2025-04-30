基隆民政處長張淵翔40萬交保 坦承查戶政系統個資助罷免

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市政府民政處長張淵翔，涉嫌查詢戶政系統個人資料，協助罷免連署，遭基隆地檢署聲請羈押。法院表示，張淵翔犯罪嫌疑重大，考量坦承犯行，准以40萬元交保，並限制住居。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，經檢察官複訊後，昨天向基隆地方法院聲押張淵翔、鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發。

法院昨天晚間6時許召開羈押庭，深夜11時53分，裁定張淵翔40萬元交保，並限制住居，且不得與共犯、證人聯繫，紀文荃及張金發收押禁見。張淵翔的妻子今天凌晨約0時25分辦理交保後，張淵翔離開基隆地院搭車離去。

法院表示，張淵翔經訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔對犯行供承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分。

法院指出，紀文荃及張金發否認羈押書所載犯罪嫌疑事實及罪名，經綜合勾稽證據後，足認2人涉犯個人資料保護法、行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

法官提出，同案被告國民黨基隆市黨部主委吳國勝，為罷免連署而成立「勝之群組」微信群組，群組內轉貼「國民黨台南市部被搜索 帶回6人調查」的新聞連結後，紀文荃隨即將原群組成員移除退出，再予重組群組，並向其他成員表示「原群再請大家清除」。

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法官表示，紀文荃及張金發均否認犯行，所述避重就輕，且尚有多位共犯尚未到案，可認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性，認檢察官所述紀文荃、張金發的羈押必要性為有理由。

此外，同案被告吳國勝、鄭文婷案備補領銜人許紹業、張之豪案領銜人游正義，經檢察官複訊後，分別諭令各以30萬元、3萬元、15萬元交保。（編輯：洪啓原）1140430