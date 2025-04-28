搜索國民黨基隆市黨部挨批雙標 基檢：辦案需要

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案提議人名冊涉死亡連署，今天搜索國民黨基隆市黨部，遭立委林沛祥批雙標。檢方說，基於辦案需要，無因政治立場而有雙標。

檢察官今天指揮基隆市調查站，兵分多路持搜索票，前往國民黨基隆市黨部、鄭文婷案領銜人紀文荃的3處地址、鄭文婷案備補領銜人許紹業住處、張之豪案領銜人游正義住處共6處搜索，並以涉嫌偽造文書及違反個人資料保護法，以被告身分約談紀文荃、游正義及許紹業。

調查官上午9時許抵達市黨部後，拷貝國民黨基隆市黨員名冊等證物，下午陸續以證人身分，帶走仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰、黨部主委吳國勝及黨部書記長李銘議。

國民黨立法委員林沛祥表示，司法不公，只需4個字形容「差別待遇」，以他的罷免案為例，地檢署清晨6時騷擾連署民眾，要求釐清真相，而領銜人只是以「證人身分」輕輕帶過。

林沛祥說，一樣的事情發生在罷免民進黨市議員的身上，卻是直接大規模搜索國民黨基隆市黨部，甚至還搜索領銜人的住家，這種冰冷、明顯的雙標辦案，讓人痛心，也讓人憤怒。司法機關早已淪為執政黨服務的工具，今天發生在基隆市黨部的事，明天可能會發生在每1名敢開口反對執政黨的無辜國民身上。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，對國民黨基隆市黨部施壓搜索，打壓不同意見、封殺反對聲音。這不是民主，這是赤裸裸的國家暴力「台版法西斯的成型」。

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基隆市長謝國樑受訪表示，市府尊重司法，尊重地檢署偵查作為，建議被偵查的對象，配合檢調說明清楚，也建議司法官，假如被偵查的對象有交代清楚，請司法單位審慎考量是否有必要以羈押剝奪人身自由的手段作為偵查方式。

基隆地檢署透過新聞稿指出，基隆地檢署本於證據辦案，秉持客觀中立態度釐清事實，偵查作為均是基於辦案需要，並無因政治立場而有雙標。（編輯：方沛清）1140428