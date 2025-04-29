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陳貞容遭羈押被揭是選委會委員 新北將提報免派案

2025/4/29 19:37（4/29 20:15 更新）
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新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部黨部書記長陳貞容（右3，著牛仔褲者）29日遭羈押禁見。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部黨部書記長陳貞容（右3，著牛仔褲者）29日遭羈押禁見。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
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（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北29日電）新北議員張嘉玲等人今天揭露，涉不實連署遭羈押的國民黨新北市黨部書記長陳貞容是新北市選委會委員。新北市選委會表示，依法令規定，將提報中央免除派任案。

新北地檢署偵辦立委罷免提議涉不實連署案，昨天指揮搜索國民黨新北市黨部等處，市黨部書記長陳貞容遭檢方向新北地方法院聲請羈押禁見獲准。

民進黨新北市議員卓冠廷在臉書（Facebook）貼文表示，新北市選委會主委是新北市政府秘書長邱敬斌，委員有新北市政府參事邱惠美及曾與國民黨主席朱立倫搭檔參選2016正副總統的王如玄等人。

卓冠廷指出，陳貞容同時是國民黨新北市黨部書記長及選委會委員，球員兼裁判，公民若要罷免藍委可比想像中更辛苦。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章今天接受中央社記者電訪時表示，市選委會委員由政黨推薦，民進黨、國民黨、無黨團結聯盟都有，陳貞容是國民黨推薦的委員。

黃堯章說，根據直轄市縣市選舉委員會組織準則第3條規定，選委會委員因案受羈押或經起訴，得由中央選舉委員會提請行政院院長予以免派。新北市選委會將依法規程序，函報中選會提請行政院院長予以免派。

民進黨新北市議員張嘉玲今天在議會業務質詢時指出，根據新北市選舉委員會委員名冊，委員陳貞容就是國民黨新北市黨部書記長，全部都是自己人，有如「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」

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新北市民政局長兼新北市選委會總幹事林耀長答詢表示，依照法令規定，就是新北市選委會提報中選會後，由中選會提請行政院院長予以免派。依照組織章程規定，政黨是有一定的比例，所以委員裡面有國民黨、民進黨等政黨推薦代表，不是市府的推薦人選。

中選會今天指出，已聯繫新北市選委會，確定新北市選委會將盡速陳報陳貞容委員職務的免派案；免派意即免除派任。（編輯：戴光育）1140429

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民進黨新北市議員張嘉玲等人29日在議會業務質詢時指出，涉不實連署遭羈押的國民黨新北市黨部書記長陳貞容是新北市選委會委員。民政局長兼新北選委會總幹事林耀長（後立者）答詢表示，陳貞容是由政黨推薦，非市府推薦人選。中央社記者王鴻國攝 114年4月29日
民進黨新北市議員張嘉玲等人29日在議會業務質詢時指出，涉不實連署遭羈押的國民黨新北市黨部書記長陳貞容是新北市選委會委員。民政局長兼新北選委會總幹事林耀長（後立者）答詢表示，陳貞容是由政黨推薦，非市府推薦人選。中央社記者王鴻國攝 114年4月29日
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