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陳貞容遭羈押 中選會：新北選委會將速陳報免派案

2025/4/29 18:45（4/29 19:07 更新）
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新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部黨部書記長陳貞容（右3，著牛仔褲者）29日遭羈押禁見。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部黨部書記長陳貞容（右3，著牛仔褲者）29日遭羈押禁見。中央社記者趙敏雅攝 114年4月29日
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（中央社記者高華謙台北29日電）身兼新北市選委會委員的國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉不實連署案，遭羈押禁見。中選會今天說，已聯繫新北市選委會，確定新北市選委會將盡速陳報陳貞容委員職務的免派案；免派意即免除派任。

新北地檢署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。昨天上午發動第2波搜索，前往國民黨新北市黨部等地搜索並帶回陳貞容、書記朱蓓儀並約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子。陳貞容訊後遭聲押禁見獲准。

中選會今天透過文字表示，新北市選委會已證實陳貞容是新北市選委會委員，新北選委會將依法處置。

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中選會說，新北市選委會已說明，新北市選委會委員可由政黨推薦，新北市選委會委員包括民進黨、國民黨、無黨團結聯盟等，至於陳貞容是國民黨推薦的委員，依直轄市縣市選委會組織準則第3條規定，該市選委會委員因案受羈押或經起訴，得由中選會提請行政院長免派。

針對中選會後續是否會提請行政院長免派，中選會副主委陳朝建表示，實務作業待新北市選委會陳報，有關核派、免派，依法循例，中央向來尊重地方推薦或作業。（編輯：蘇龍麒）1140429

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