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張淵翔涉非法用戶政個資助罷免 請辭基隆民政處長獲准

2025/4/30 16:31（4/30 21:51 更新）
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基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，29日聲押基隆市政府民政處長張淵翔（圖），法院裁定40萬元交保，並限制住居，辦理交保後，張淵翔30日凌晨0時許離開基隆地院。中央社記者王朝鈺攝 114年4月30日
基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，29日聲押基隆市政府民政處長張淵翔（圖），法院裁定40萬元交保，並限制住居，辦理交保後，張淵翔30日凌晨0時許離開基隆地院。中央社記者王朝鈺攝 114年4月30日
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（中央社記者王朝鈺30日電）檢方偵辦基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統個資、協助罷免議員連署，張淵翔下午請辭獲准。基隆市議會議長童子瑋今天說，市府無法無天，是基隆民主史上最黑暗的一天。

基隆市政府發言人呂謦煒下午表示，張淵翔已於今天向謝國樑提出請辭，並已獲准。民政處長一職將由民政處副處長趙明華暫代。

童子瑋受訪表示，張淵翔是全台首位民政處長親口承認，利用民眾個人資料，協助國民黨基隆市黨部推動罷免，「我想這是一個非常離譜的一個事情，無法無天到這樣子的程度」，市民無法接受。

童子瑋說，他想請國民黨主席朱立倫、基隆市長謝國樑出來說明，為何基隆市政府如此無法無天、違法亂紀，國民黨利用黨員資料，協助罷免民進黨基隆市議員就已非常離譜，又發生全台第1件民政處長利用戶政系統民眾個資，「我想這是基隆民主史上最黑暗的一天」。

民進黨基隆市黨部主委林明智指出，呼籲謝國樑立即將相關人等停職查辦，特別是張淵翔是政務任用，謝國樑任命的官員涉嫌違法，謝國樑第一時間就要有所反應，不要再推託責任。

民進黨基隆市議員張之豪說，張淵翔昨晚已經認罪了，接下來他要問，洩漏個資難道是張淵翔一個人所為，希望市府徹查民政處底下的戶政系統，是否有共犯涉及洩漏個資。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，謝國樑不僅很有可能牽涉其中，否則為何至今還不敢調整張淵翔職務，寧願犧牲全體市民的個人資料保護，也要保護民政處長，是最可恥的事。

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鄭文婷說，知法要守法，而不是知法犯法，甚至設定好斷點，在東窗事發時能夠全身而退，希望「謝國樑你的法律真的有讀通、有讀好」。

謝國樑說，他在政治大學法研所刑事法學中心念了4年半，才辛苦拿到碩士學位，基本上對刑法構成要件相當清楚且謹慎。（編輯：林恕暉）1140430

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影片來源：中央社
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